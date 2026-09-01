Informations pratiques

Carvin

Femmes sur le fil

rue du 8 mai 1945 Carvin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Par Camille blancFilage

Un spectacle entre danse et acrobatie, un corps mis à l’épreuve, où dans chaque mouvement s’inscrit la puissance et la fragilité.

Sur le plateau, deux agrès, un cube ouvert et un fauteuil, le corps comme sur un fil cherche constamment l’équilibre pour éviter la chute.

Des textes témoins, des récits, des vies en pointillés disent la lutte et la pulsion de vie qui tient debout toutes ces femmes pour échapper au cauchemar du réel.

Ici, le corps relaie les mots. La danse est une manière de faire front tel un entraînement au combat. Aller jusqu’au bout, ne pas lâcher, s’effondrer, se relever, lâcher prise, perdre le sens, s’acharner, expulser la colère, se replier sur soi, perdre le contrôle, chuter… Et tenir debout pour s’échapper…

Femmes sur le fil est un solo de danse, théâtre et vidéo qui porte les récits de femmes victimes de violences, rencontrées au fil de nombreux ateliers sur le territoire. .

rue du 8 mai 1945 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 74 37 service.culture@carvin.fr

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By Camille blancFilage

L’événement Femmes sur le fil Carvin a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme de Lens-Liévin