Chouettes Histoires, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Chouettes Histoires 2 septembre – 30 décembre, certains mercredis L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T11:00:00+02:00 – 2026-09-02T11:30:00+02:00

Fin : 2026-12-30T11:00:00+01:00 – 2026-12-30T11:30:00+01:00

Cap sur les histoires !

Tous les mercredis, embarquez en famille pour un voyage au cœur de l’imaginaire… et de la vie de tous les jours. Pirates, dragons, contes merveilleux, mais aussi petites joies, grandes émotions et aventures du quotidien : il y en a pour tous les explorateurs d’histoires !

Des albums et des contes pour rêver et grandir, des aventures peuplées de héros, de pirates et de créatures fantastiques, des histoires pour parler des émotions et du quotidien.

Un moment chaleureux pour rire, s’émerveiller, se reconnaître et partager ensemble le plaisir des histoires.

Inscription via le Pass Atout Loisirs sur votre :www.espacefamille.carvin.fr

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 021747430 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Chaque mercredi, larguez les amarres et partez en famille explorer un monde d’histoires où pirates, dragons et émotions du quotidien se rencontrent.