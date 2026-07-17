Mercredi Créa’Jeux, L’Atelier Media, Carvin
mercredi 2 septembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Mercredi Créa’Jeux 2 septembre – 9 décembre, certains mercredis L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation Conseillée – de 3 à 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:00:00+01:00
Les mercredis, ça bouge à la médiathèque !
Pour les enfants de 3 à 6 ans, chaque mercredi est une nouvelle aventure !
Une histoire à écouter pour rêver et s’évader, un atelier créatif et/ou des jeux de société pour prolonger le plaisir.
Pirates, contes enchantés, émotions du quotidien… on écoute, on imagine, on crée et on joue autour d’un même univers !
Un moment ludique et joyeux pour éveiller l’imaginaire, stimuler la créativité et partager le plaisir d’être ensemble.
Viens écouter… et laisse-toi surprendre !
Inscription via le Pass Atout Loisirs sur votre : www.espacefamille.carvin.fr
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Chaque mercredi, les enfants plongent dans un univers d’histoires, de jeux et de créativité où tout peut arriver !
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- Mission Carv’impossible, au coeur du Labyrinthe de Carvin !, rue Florent Evrard, 62220 Carvin, Carvin 21 juillet 2026
- Après-midi Multi-Activités, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 22 juillet 2026
- Tournoi de Jeux Vidéos, L’Atelier Media, Carvin 22 juillet 2026
- LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 23 juillet 2026
- Atelier créatif « RAYMOND RÊVE », L’Atelier Media, Carvin 24 juillet 2026