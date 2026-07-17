Mercredi Créa’Jeux, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Mercredi Créa’Jeux 2 septembre – 9 décembre, certains mercredis L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation Conseillée – de 3 à 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:00:00+01:00

Les mercredis, ça bouge à la médiathèque !

Pour les enfants de 3 à 6 ans, chaque mercredi est une nouvelle aventure !

Une histoire à écouter pour rêver et s’évader, un atelier créatif et/ou des jeux de société pour prolonger le plaisir.

Pirates, contes enchantés, émotions du quotidien… on écoute, on imagine, on crée et on joue autour d’un même univers !

Un moment ludique et joyeux pour éveiller l’imaginaire, stimuler la créativité et partager le plaisir d’être ensemble.

Viens écouter… et laisse-toi surprendre !

Inscription via le Pass Atout Loisirs sur votre : www.espacefamille.carvin.fr

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Chaque mercredi, les enfants plongent dans un univers d’histoires, de jeux et de créativité où tout peut arriver !