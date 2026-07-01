C’est la Vida, Le Majestic, Carvin

Informations pratiques

C’est la Vida Vendredi 4 septembre, 20h00 Le Majestic Pas-de-Calais

Gratuit -16 ans et adhérent, 4€ tarif réduit, 7€ tarif plein

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T20:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T20:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

« C’est la Vida » est un spectacle tout public qui mêle avec talent danse, humour, mime et poésie. À travers une succession de scènes tendres, drôles et parfois burlesques, deux artistes virtuoses revisitent les différentes étapes de la vie de couple, des premiers élans amoureux aux défis du quotidien. Porté par une énergie communicative et une grande créativité scénique, ce spectacle célèbre l’amour, la tolérance et le vivre-ensemble. Accessible à tous les âges, il offre un moment de partage chaleureux où le rire, l’émotion et la performance artistique se rencontrent pour le plus grand plaisir du public.

Le Majestic Rue du 8 mai 1945, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediation@ose-arts.fr »}]

« C’est la Vida » est un spectacle mêlant danse, humour et poésie, où deux artistes revisitent avec énergie et émotion les moments clés de la vie de couple. Un moment familial, drôle et touchant.