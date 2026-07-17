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Cas d’usage IA en PME, En ligne, Paris

mardi 21 juillet 2026 · En ligne · Paris

Cas d’usage IA en PME, En ligne, Paris

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
En ligne
Adresse
Paris
Ville
Paris
Département
Paris
Tarif
Gratuit

Cas d’usage IA en PME Mardi 21 juillet, 14h00 En ligne Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T14:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T14:30:00+02:00

Cet ateler de 30 min est une présentation de quelques cas pratiques et diversifiés d’utilisation de l’IA en PME.

L’objectif n’est pas de donner des règles mais des exemples de choses possibles à mettre en place rapidement.

En ligne Paris Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/fa5jfXWGTxjhhEtK8 »}] https://meet.google.com/odb-ucwp-bah
Atelier de présentation et exemples

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