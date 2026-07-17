AGENDA · Paris
Cas d’usage IA en PME, En ligne, Paris
mardi 21 juillet 2026 · En ligne · Paris
Informations pratiques
Cas d’usage IA en PME Mardi 21 juillet, 14h00 En ligne Paris
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T14:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T14:30:00+02:00
Cet ateler de 30 min est une présentation de quelques cas pratiques et diversifiés d’utilisation de l’IA en PME.
L’objectif n’est pas de donner des règles mais des exemples de choses possibles à mettre en place rapidement.
En ligne Paris Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/fa5jfXWGTxjhhEtK8 »}] https://meet.google.com/odb-ucwp-bah
Atelier de présentation et exemples
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