Caserne des pompiers journée porte ouverte et bal Centre de Secours Principal de Montélimar Montélimar
Caserne des pompiers journée porte ouverte et bal Centre de Secours Principal de Montélimar Montélimar samedi 30 mai 2026.
Montélimar
Caserne des pompiers journée porte ouverte et bal
Centre de Secours Principal de Montélimar 13 Avenue de la Feuillade Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
6
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Journée portes ouvertes du centre de secours de Montélimar.
Au programme ateliers, stand de prévention, visite de la caserne, buvette et snack.
Et le soir, une soirée bal avec l’orchestre UFO et DJ.
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Centre de Secours Principal de Montélimar 13 Avenue de la Feuillade Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amicale.mtl@gmail.com
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English :
Open day at the Montélimar rescue center.
On the program: workshops, prevention stand, tour of the fire station, refreshments and snacks.
And in the evening, an evening dance with the UFO orchestra and DJ.
L’événement Caserne des pompiers journée porte ouverte et bal Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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