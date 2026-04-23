Caserne des pompiers journée porte ouverte et bal Centre de Secours Principal de Montélimar Montélimar

Montélimar

Caserne des pompiers journée porte ouverte et bal

Centre de Secours Principal de Montélimar 13 Avenue de la Feuillade Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Journée portes ouvertes du centre de secours de Montélimar.

Au programme ateliers, stand de prévention, visite de la caserne, buvette et snack.



Et le soir, une soirée bal avec l’orchestre UFO et DJ.

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Centre de Secours Principal de Montélimar 13 Avenue de la Feuillade Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amicale.mtl@gmail.com

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English :

Open day at the Montélimar rescue center.

On the program: workshops, prevention stand, tour of the fire station, refreshments and snacks.



And in the evening, an evening dance with the UFO orchestra and DJ.

L’événement Caserne des pompiers journée porte ouverte et bal Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération