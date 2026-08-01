AGENDA · Lubersac
Casse-croûte et Repas à Lubersac Lubersac
dimanche 16 août 2026 · Lubersac
Informations pratiques
Lubersac
Casse-croûte et Repas à Lubersac
Place du champ de Foire Lubersac Corrèze
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Casse-croûte et repas.
Sandwich, burger, frites, tarte aux pommes.
Buvette sur place. .
Place du champ de Foire Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 79 28 14
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English : Casse-croûte et Repas à Lubersac
L’événement Casse-croûte et Repas à Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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