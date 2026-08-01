Informations pratiques

Lubersac

Casse-croûte et Repas à Lubersac

Place du champ de Foire Lubersac Corrèze

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Casse-croûte et repas.

Sandwich, burger, frites, tarte aux pommes.

Buvette sur place. .

Place du champ de Foire Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 79 28 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Casse-croûte et Repas à Lubersac

L’événement Casse-croûte et Repas à Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze