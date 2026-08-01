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Casse-croûte et Repas à Lubersac Lubersac

dimanche 16 août 2026 · Lubersac

Casse-croûte et Repas à Lubersac Lubersac

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Place du champ de Foire
Ville
19210 Lubersac
Département
Corrèze
Tarif
9 9 Tarif de base plein tarif

Lubersac

Casse-croûte et Repas à Lubersac

Place du champ de Foire Lubersac Corrèze

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Casse-croûte et repas.
Sandwich, burger, frites, tarte aux pommes.
Buvette sur place.   .

Place du champ de Foire Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 79 28 14 

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English : Casse-croûte et Repas à Lubersac

L’événement Casse-croûte et Repas à Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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