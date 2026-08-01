Course cycliste Grand prix cycliste de Lubersac Lubersac
lundi 17 août 2026 · Lubersac
Informations pratiques
Lubersac
Course cycliste Grand prix cycliste de Lubersac
Place du champ de Foire Lubersac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 13:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Dans le cadre de la fête locale, l’Union Cycliste Lubersacoise organise une course cycliste Ufolep toutes catégories en ouverture de la course FFC élite.
13h course cycliste UFOLEP Inscription sur le site national UFOLEP ou sur place Engagement 7 €
16h course FFC Hommes Elites, Open/Access
16h02: course FFC Féminines Open/Access .
Place du champ de Foire Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 39 12 37 emilie.chassagne@wanadoo.fr
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English : Course cycliste Grand prix cycliste de Lubersac
L’événement Course cycliste Grand prix cycliste de Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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