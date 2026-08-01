Informations pratiques

Lubersac

Course cycliste Grand prix cycliste de Lubersac

Place du champ de Foire Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 13:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Dans le cadre de la fête locale, l’Union Cycliste Lubersacoise organise une course cycliste Ufolep toutes catégories en ouverture de la course FFC élite.

13h course cycliste UFOLEP Inscription sur le site national UFOLEP ou sur place Engagement 7 €

16h course FFC Hommes Elites, Open/Access

16h02: course FFC Féminines Open/Access .

Place du champ de Foire Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 39 12 37 emilie.chassagne@wanadoo.fr

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English : Course cycliste Grand prix cycliste de Lubersac

L’événement Course cycliste Grand prix cycliste de Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze