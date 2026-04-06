Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE KOSTUM PARK – A NOUS LA VIE Quimper

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE KOSTUM PARK – A NOUS LA VIE Quimper

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE KOSTUM PARK – A NOUS LA VIE Quimper vendredi 4 décembre 2026.

Lieu : KOSTUM PARK - A NOUS LA VIE

Adresse : 5 RUE OLIVIER DE SERRES

Ville : 29000 Quimper

Département : 29

Début : 2026-12-04

Fin : 2026-12-04

Heure de début : 20:00

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE Début : 2026-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

KOSTUM PARK – A NOUS LA VIE 5 RUE OLIVIER DE SERRES 29000 Quimper 29

À voir aussi à Quimper (29)