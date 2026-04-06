CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE KOSTUM PARK – A NOUS LA VIE Quimper
CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE KOSTUM PARK – A NOUS LA VIE Quimper vendredi 4 décembre 2026.
CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE Début : 2026-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
KOSTUM PARK – A NOUS LA VIE 5 RUE OLIVIER DE SERRES 29000 Quimper 29
À voir aussi à Quimper (29)
- Jeu de piste à Quimper Les Archi Kurieux Quimper 6 avril 2026
- Chasse aux [K]uriosités à Quimper Les Archi Kurieux Quimper 6 avril 2026
- I’m deranged, Théâtre Max Jacob, Quimper 8 avril 2026
- Portrait de Ludmilla en Nina Simone, Théâtre de Cornouaille, Quimper 8 avril 2026
- I’m deranged, Théâtre Max Jacob, Quimper 9 avril 2026