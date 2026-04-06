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CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar mercredi 11 novembre 2026.

Lieu : PALAIS DES CONGRES - CHARLES AZNAVOUR

Adresse : AVENUE DU 14 JUILLET 1789

Ville : 26200 Montelimar

Département : 26

Début : 2026-11-11

Fin : 2026-11-11

Heure de début : 20:00

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE Début : 2026-11-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR AVENUE DU 14 JUILLET 1789 26200 Montelimar 26

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