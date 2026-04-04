CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE REIMS ARENA Reims

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE Début : 2026-11-25 à 20:00. Tarif : – euros.

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REIMS ARENA BOULEVARD JULES CESAR 51100 Reims 51