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CASSE NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE ZENITH D’ORLEANS Orleans

CASSE NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE ZENITH D’ORLEANS Orleans

CASSE NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE ZENITH D’ORLEANS Orleans jeudi 26 novembre 2026.

Lieu : ZENITH D'ORLEANS

Adresse : 1, Rue du President Schuman

Ville : 45100 Orleans

Département : 45

Début : 2026-11-26

Fin : 2026-11-26

Heure de début : 20:00

CASSE NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE Début : 2026-11-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45

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