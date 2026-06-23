Casse-Noisette Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Casse-Noisette

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:00:00

fin : 2027-01-29 21:00:00

Date(s) :

2027-01-29

Europa Danse Company | Chorégraphie de Laurent Drousie

Dans cette création résolument actuelle, Clara célèbre ses 18 ans. Alors qu’elle s’éclipse la nuit pour rejoindre ses amis, les démons de son enfance ressurgissent. Le mystérieux Casse-Noisette fait alors son apparition pour l’aider à les affronter, marquant le début d’une épreuve initiatique et l’éclosion d’un premier amour.

Porté par la formidable énergie d’une quinzaine de jeunes talents européens, ce ballet conserve l’indispensable partition de Tchaïkovski tout en y insufflant une esthétique profondément contemporaine et métissée. Une relecture rafraîchissante qui dépoussière ce classique, capable d’émerveiller toutes les générations.

Europa Danse Company | Chorégraphie de Laurent Drousie

Dans cette création résolument actuelle, Clara célèbre ses 18 ans. Alors qu’elle s’éclipse la nuit pour rejoindre ses amis, les démons de son enfance ressurgissent. Le mystérieux Casse-Noisette fait alors son apparition pour l’aider à les affronter, marquant le début d’une épreuve initiatique et l’éclosion d’un premier amour.

Porté par la formidable énergie d’une quinzaine de jeunes talents européens, ce ballet conserve l’indispensable partition de Tchaïkovski tout en y insufflant une esthétique profondément contemporaine et métissée. Une relecture rafraîchissante qui dépoussière ce classique, capable d’émerveiller toutes les générations. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Europa Danse Company | Choreography by Laurent Drousie

In this decidedly contemporary piece, Clara celebrates her 18th birthday. As she slips out at night to meet her friends, the demons of her childhood resurface. The mysterious Nutcracker then appears to help her confront them, marking the beginning of a rite of passage and the blossoming of first love.

Driven by the tremendous energy of some fifteen young European talents, this ballet preserves Tchaikovsky’s indispensable score while infusing it with a deeply contemporary and eclectic aesthetic. A refreshing reinterpretation that breathes new life into this classic, capable of enchanting audiences of all generations.

L’événement Casse-Noisette Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme