Casse-noisette Théâtre Le 13e Art Paris

Informations pratiques

Le ballet magique « Casse-noisette » fait son entrée traditionnelle sur scène en hiver.

C’est un véritable chef d’oeuvre musical et chorégraphique !

Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux ballet, une symphonie de beauté et de grâce !

Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaïkovski.

À voir absolument !

« Une oeuvre mythique sublimée par les talents de cette compagnie déjà acclamée dans le monde entier » France Bleue

Le ballet magique « Casse-noisette » fait son entrée traditionnelle sur scène en hiver.

Du jeudi 03 décembre 2026 au samedi 02 janvier 2027 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 15h00 à 17h00

payant

De 45 à 75 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-03T16:00:00+01:00

fin : 2027-01-02T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-03T15:00:00+02:00_2026-12-03T17:00:00+02:00;2026-12-04T15:00:00+02:00_2026-12-04T17:00:00+02:00;2026-12-05T15:00:00+02:00_2026-12-05T17:00:00+02:00;2026-12-09T15:00:00+02:00_2026-12-09T17:00:00+02:00;2026-12-10T15:00:00+02:00_2026-12-10T17:00:00+02:00;2026-12-11T15:00:00+02:00_2026-12-11T17:00:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00;2026-12-16T15:00:00+02:00_2026-12-16T17:00:00+02:00;2026-12-17T15:00:00+02:00_2026-12-17T17:00:00+02:00;2026-12-18T15:00:00+02:00_2026-12-18T17:00:00+02:00;2026-12-19T15:00:00+02:00_2026-12-19T17:00:00+02:00;2026-12-23T15:00:00+02:00_2026-12-23T17:00:00+02:00;2026-12-24T15:00:00+02:00_2026-12-24T17:00:00+02:00;2026-12-25T15:00:00+02:00_2026-12-25T17:00:00+02:00;2026-12-26T15:00:00+02:00_2026-12-26T17:00:00+02:00;2026-12-30T15:00:00+02:00_2026-12-30T17:00:00+02:00;2026-12-31T15:00:00+02:00_2026-12-31T17:00:00+02:00;2027-01-01T15:00:00+02:00_2027-01-01T17:00:00+02:00;2027-01-02T15:00:00+02:00_2027-01-02T17:00:00+02:00

Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis

https://le13emeart.com/les-evenements/casse-noisette-2/ +33148285353 communication@le13emeart.com



Afficher la carte du lieu Théâtre Le 13e Art et trouvez le meilleur itinéraire

