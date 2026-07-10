Casse-Noisette Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
jeudi 18 février 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Casse-Noisette Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 48 – 48 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-18 20:00:00
fin : 2027-02-18 22:00:00
Date(s) :
2027-02-18
Ballet.
Plongez dans la magie de Noël avec Casse-Noisette, chef-d’œuvre sur la musique de Tchaïkovski et le livret de Petipa, d’après la chorégraphie d’Ivanov interprétée le Paris Ballet Theater.
Inspiré du récit d’E.T.A. Hoffmann, ce conte merveilleux suit l’histoire de la jeune Clara qui reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme. La nuit de Noël, le jouet prend vie et l’entraîne dans une aventure magique une bataille contre une armée de souris malicieuses, une métamorphose en prince charmant, puis un voyage enchanteur à travers un royaume féerique où fleurs et flocons s’animent pour danser.
Durée 2h environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@franceconcert.fr
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English : Casse-Noisette Zénith de Limoges
L’événement Casse-Noisette Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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