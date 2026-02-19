Cassinomagus La vue Cassinomagus parc archéologique Chassenon

Cassinomagus La vue

Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon Charente

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

de 6 à 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, Cassinomagus vous propose un concert en partenariat avec l’Ecole Départementale de Musique de la Charente.

Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

English :

To mark the Rendez-vous aux Jardins, Cassinomagus presents a concert in partnership with the Ecole Départementale de Musique de la Charente.

