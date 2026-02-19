Cassinomagus La vue Cassinomagus parc archéologique Chassenon
Cassinomagus La vue Cassinomagus parc archéologique Chassenon samedi 6 juin 2026.
Cassinomagus La vue
Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon Charente
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
de 6 à 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, Cassinomagus vous propose un concert en partenariat avec l’Ecole Départementale de Musique de la Charente.
.
Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark the Rendez-vous aux Jardins, Cassinomagus presents a concert in partnership with the Ecole Départementale de Musique de la Charente.
L’événement Cassinomagus La vue Chassenon a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Charente Limousine