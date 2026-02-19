Cassinomagus Rendez-vous au Jardin Longeas Chassenon

Cassinomagus Rendez-vous au Jardin

Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon Charente

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

Date : 2026-06-06 to 2026-06-07

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Événement national autour des jardins, la biodiversité ou encore l’environnement.

Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

English :

National event around gardens, biodiversity and the environment.

L’événement Cassinomagus Rendez-vous au Jardin Chassenon a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Charente Limousine