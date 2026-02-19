Cassinomagus Rendez-vous au Jardin Longeas Chassenon
Cassinomagus Rendez-vous au Jardin Longeas Chassenon samedi 6 juin 2026.
Tarif : – – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Événement national autour des jardins, la biodiversité ou encore l’environnement.
Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
English :
National event around gardens, biodiversity and the environment.
