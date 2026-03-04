Visite du jardin de Pline l’Ancien, Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus, Chassenon

Visite du jardin de Pline l’Ancien 6 et 7 juin Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus Charente

L’accès au jardin de Pline se fait avec le billet d’entrée au parc (15 ha : thermes, temple, expositions, jeux antiques, fouilles ludiques et jardins).

Tarifs : plein 8 € ; réduit : 6,50 € ; enfants 6–18 ans 5 € ; gratuit –6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, osez un retour vers le passé en arpentant le jardin de Pline l’Ancien de Cassinomagus. Vous y découvrirez une sélection de végétaux utilisés par les Romains dans leur vie quotidienne. Chaque carré de culture rassemble des plantes selon leurs usages : potagères, médicinales, aromatiques, décoratives, alimentaires et utilitaires. Pour connaître les usages de ces plantes et tous les secrets de préparation de recettes à base de végétaux, des plus efficaces aux plus farfelues, nos guides vous accompagneront dans ce monde passionnant.

Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus Lieu-dit Longeas, 16150 Chassenon, Charente, Nouvelle-Aquitaine Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 89 32 21 http://www.cassinomagus.fr https://www.facebook.com/CassinomagusParcArcheologique?_rdr;https://twitter.com/cassinomagus Implanté sur le site gallo-romain de Cassinomagus, le Jardin de Pline l’Ancien s’intègre à un ensemble archéologique de plusieurs hectares. Inspiré de l’histoire naturelle de Pline l’Ancien, il a une vocation conservatoire de plantes typiques de l’antiquité gallo-romaine. Il présente plus de 100 plantes, organisées selon leurs usages. Un jeu de senteur permet de reconnaitre les espèces odorantes. Le Petit Potager vient compléter la valorisation des espèces connues au Ier siècle. Une partie non visible des vestiges est restituée par une symbolique végétale.

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, osez un retour vers le passé en arpentant le jardin de Pline l’Ancien de Cassinomagus. Vous y découvrirez une sélection de végétaux utilisés par les Romains…

© Pierre Holley