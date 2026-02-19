Cassinomagus Sueurs froides aux thermes Cassinomagus parc archéologique Chassenon
Cassinomagus Sueurs froides aux thermes Cassinomagus parc archéologique Chassenon vendredi 30 octobre 2026.
Cassinomagus parc archéologique 11 route Longeas Chassenon Charente
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
De 6 à 18 ans
Date : 2026-10-30 14:30:00 à 2026-11-01 15:30:00
Début : 2026-10-30 14:30:00
fin : 2026-11-01 15:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Jeu d’enquête grandeur nature. (à partir de 10 ans sur réservation)
Cassinomagus parc archéologique 11 route Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
English :
Life-size investigation game. (ages 10 and up booking required)
