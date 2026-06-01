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CASTING FESTI MAIL Mail de Rochelongue Agde

CASTING FESTI MAIL Mail de Rochelongue Agde samedi 27 juin 2026.

Lieu : Mail de Rochelongue

Adresse : LE CAP D'AGDE

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Agde

CASTING FESTI MAIL

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Bienvenue aux sélections de FestiMail ouvertes à tous les chanteurs amateurs de styles et genres musicaux.
Les 2 premiers sélectionnés participeront à la 1ère partie du festival FestiMail qui se déroulera le samedi 22 août.   .

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 66 80 88 33 

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English :

Welcome to the FestiMail auditions, open to all amateur singers of all musical styles and genres.

L’événement CASTING FESTI MAIL Agde a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34

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