CASTING FESTI MAIL Mail de Rochelongue Agde
CASTING FESTI MAIL Mail de Rochelongue Agde samedi 27 juin 2026.
Agde
CASTING FESTI MAIL
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Bienvenue aux sélections de FestiMail ouvertes à tous les chanteurs amateurs de styles et genres musicaux.
Les 2 premiers sélectionnés participeront à la 1ère partie du festival FestiMail qui se déroulera le samedi 22 août. .
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 66 80 88 33
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English :
Welcome to the FestiMail auditions, open to all amateur singers of all musical styles and genres.
L’événement CASTING FESTI MAIL Agde a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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