CASTING FESTI MAIL Mail de Rochelongue Agde

Agde

CASTING FESTI MAIL

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Bienvenue aux sélections de FestiMail ouvertes à tous les chanteurs amateurs de styles et genres musicaux.

Les 2 premiers sélectionnés participeront à la 1ère partie du festival FestiMail qui se déroulera le samedi 22 août. .

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 66 80 88 33

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English :

Welcome to the FestiMail auditions, open to all amateur singers of all musical styles and genres.

L’événement CASTING FESTI MAIL Agde a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34