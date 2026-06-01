Agde

VISITE GUIDÉE PATRIMOINE & ART

Place de la Belle Agathoise Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Rencontre avec le maroquinier Roberto Pierno dans son atelier pour découvrir son univers de création, explorer des savoir-faire d’exception et échanger avec cet artisan d’art et découverte du patrimoine en déambulant dans les rues de la ville d’Agde.

Les visites guidées métiers d’art et patrimoine se déploient sur tout le territoire de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée !

En partenariat avec le Cap d’Agde Méditerranée Office de Tourisme et la mission Patrimoine Cap d’Agde Méditerranée.

Rencontre avec le maroquinier Roberto PIERNO directement dans son atelier pour découvrir son univers de création, explorer des savoir-faire d’exception et échanger avec cet artisan d’art qui prendra plaisir à partager son expérience et à vous faire découvrir ses créations originales et uniques, entre savoir-faire rare et création contemporaine.

Un parcours immersif et des échanges privilégiés ! Cette visite est aussi l’occasion de (re)découvrir le patrimoine local autrement, en déambulant dans les rues de la ville d’AGDE, entre histoire et richesse architecturale et patrimoniale. Une invitation à porter un nouveau regard sur son environnement.

#ARTISANAT

#ART

#PATRIMOINE .

Place de la Belle Agathoise Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 94 12 contact@masterini.fr

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English :

Meet leather craftsman Roberto Pierno in his workshop to discover his world of creation, explore exceptional craftsmanship, and chat with this artisan while discovering the local heritage as you stroll through the streets of Agde.

L’événement VISITE GUIDÉE PATRIMOINE & ART Agde a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34