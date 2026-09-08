Catastrophe + Forever Pavot, Théâtre Charcot, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Catastrophe + Forever Pavot Mercredi 14 octobre, 20h00 Théâtre Charcot Nord

De 11 à 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T20:00:00+02:00 – 2026-10-14T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00 – 2026-10-14T22:30:00+02:00

Catastrophe est un groupe dont la musique jaillit d’une imagination débordante. Sur scène, la surprise est reine, chacun a ses propres savoir-faire, ses coups spéciaux. Kaléidoscope de genres musicaux, Catastrophe s’inspire de tout ce qu’ils aiment : de Kendrick Lamar à Jacques Demy en passant par Brigitte Fontaine ou Arcade Fire. Avec « La Proie et l’Ombre », Catastrophe plonge dans les profondeurs de l’introspection. Délicat et menacé, ce dernier album donne à la pop française une gravité troublante.

Porté par Émile Sornin, Forever Pavot fusionne pop psychédélique, rock progressif et héritage cinématographique des années 60-70. Son dernier album intitulé « Melchior Vol.1 », sorti chez Born Bad Records, est un projet rétro-futuriste introduisant un alter ego robotique à la voix vocodée. En live, Sornin délaisse désormais le format big-band pour une formule inédite en trio basse-batterie-clavier. Accompagné sur scène par ce guest semi-humanoïde, il livre une performance singulière entre humour, rêverie et exploration instrumentale.

Tout Public

Durée : 2h30

Buvette et petites restauration sur place

Théâtre Charcot 122 rue du Docteur Charcot à Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France https://shop.utick.net/?module=ACTIVITYSERIEDETAILS&pos=VILLEMARCQENBAROEUL&s=F2AF5F0D-0379-DF6E-04C7-A1593746B056

Deux univers décalés, entre pop, rêverie et expérimentation : Catastrophe et Forever Pavot vous embarquent pour une soirée aussi surprenante qu’inoubliable ! Catastrophe Forever Pavot