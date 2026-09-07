Matinale IA et Métiers du droit, La cité des échanges, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Matinale IA et Métiers du droit Jeudi 17 septembre, 08h00 La cité des échanges Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T08:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T08:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:00:00+02:00

L’été touche à sa fin, les batteries sont rechargées, les idées fusent, les projets reprennent…

Premier rendez-vous de cette rentrée : Matinale de la Cité de l’IA du 17 septembre dédiée à l’IA et aux métiers du droit coorganisée avec LES PLACES TERTIAIRES.

Au programme :

1. Présentation d’outils :

– Marine Delcroix, avocate associée chez View Avocats – Présentation d’Estim’IA, solution développée pour faciliter l’accès aux avocats et chiffrer le coût d’un dossier

– David Brunet, cofondateur et CTO de Legibus, assistant de recherche juridique sourcée, couvrant législation, codes et jurisprudence.

2.Table ronde : témoignages d’utilisation de l’IA par des juristes d’entreprises

– Léa Gonzalez : Legal Operations Officer – Knowledge Manager chez Decathlon

– Julie MOREAU : Legal Ops chez Valiuz

– Charles Thomasse : Responsable éthique et compliance chez Electro Dépôt

La cité des échanges 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Parc Europe Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cloud3.eudonet.com/app/frm?tok=C6459563&cs=iTldE83tATbcu-XXaQtgprW3zSVulk-O&p=KEq9JKSPWamsf7-PGqt9OFUZ3AOYmOoPujAzWGbVgpHVWut2fKZKRA%3d%3d »}]

Premier rendez-vous de cette rentrée : Matinale de la Cité de l’IA du 17 septembre dédiée à l’IA et aux métiers du droit coorganisée avec LES PLACES TERTIAIRES.