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Matinale IA et Métiers du droit, La cité des échanges, Marcq-en-Barœul

jeudi 17 septembre 2026 · La cité des échanges · Marcq-en-Barœul

Matinale IA et Métiers du droit, La cité des échanges, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
La cité des échanges
Adresse
40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul
Ville
59700 Marcq-en-Barœul
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Matinale IA et Métiers du droit Jeudi 17 septembre, 08h00 La cité des échanges Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T08:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T08:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:00:00+02:00

L’été touche à sa fin, les batteries sont rechargées, les idées fusent, les projets reprennent…
Premier rendez-vous de cette rentrée : Matinale de la Cité de l’IA du 17 septembre dédiée à l’IA et aux métiers du droit coorganisée avec LES PLACES TERTIAIRES.

Au programme :
1. Présentation d’outils :
– Marine Delcroix, avocate associée chez View Avocats – Présentation d’Estim’IA, solution développée pour faciliter l’accès aux avocats et chiffrer le coût d’un dossier
– David Brunet, cofondateur et CTO de Legibus, assistant de recherche juridique sourcée, couvrant législation, codes et jurisprudence.

2.Table ronde : témoignages d’utilisation de l’IA par des juristes d’entreprises
– Léa Gonzalez : Legal Operations Officer – Knowledge Manager chez Decathlon
– Julie MOREAU : Legal Ops chez Valiuz
– Charles Thomasse : Responsable éthique et compliance chez Electro Dépôt

La cité des échanges 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Parc Europe Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cloud3.eudonet.com/app/frm?tok=C6459563&cs=iTldE83tATbcu-XXaQtgprW3zSVulk-O&p=KEq9JKSPWamsf7-PGqt9OFUZ3AOYmOoPujAzWGbVgpHVWut2fKZKRA%3d%3d »}]
Premier rendez-vous de cette rentrée : Matinale de la Cité de l’IA du 17 septembre dédiée à l’IA et aux métiers du droit coorganisée avec LES PLACES TERTIAIRES.

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