Matinale IA et Métiers du droit, La cité des échanges, Marcq-en-Barœul
jeudi 17 septembre 2026 · La cité des échanges · Marcq-en-Barœul
Informations pratiques
Matinale IA et Métiers du droit Jeudi 17 septembre, 08h00 La cité des échanges Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T08:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T08:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:00:00+02:00
L’été touche à sa fin, les batteries sont rechargées, les idées fusent, les projets reprennent…
Premier rendez-vous de cette rentrée : Matinale de la Cité de l’IA du 17 septembre dédiée à l’IA et aux métiers du droit coorganisée avec LES PLACES TERTIAIRES.
Au programme :
1. Présentation d’outils :
– Marine Delcroix, avocate associée chez View Avocats – Présentation d’Estim’IA, solution développée pour faciliter l’accès aux avocats et chiffrer le coût d’un dossier
– David Brunet, cofondateur et CTO de Legibus, assistant de recherche juridique sourcée, couvrant législation, codes et jurisprudence.
2.Table ronde : témoignages d’utilisation de l’IA par des juristes d’entreprises
– Léa Gonzalez : Legal Operations Officer – Knowledge Manager chez Decathlon
– Julie MOREAU : Legal Ops chez Valiuz
– Charles Thomasse : Responsable éthique et compliance chez Electro Dépôt
La cité des échanges 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Parc Europe Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cloud3.eudonet.com/app/frm?tok=C6459563&cs=iTldE83tATbcu-XXaQtgprW3zSVulk-O&p=KEq9JKSPWamsf7-PGqt9OFUZ3AOYmOoPujAzWGbVgpHVWut2fKZKRA%3d%3d »}]
Premier rendez-vous de cette rentrée : Matinale de la Cité de l’IA du 17 septembre dédiée à l’IA et aux métiers du droit coorganisée avec LES PLACES TERTIAIRES.
À voir aussi à Marcq-en-Barœul (Nord)
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