AGENDA · Marcq-en-Barœul
Cherche et trouve Méditerranée, La Corderie, Marcq-en-Barœul
samedi 3 octobre 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul
Informations pratiques
Cherche et trouve Méditerranée Samedi 3 octobre, 10h00 La Corderie Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Un cherche et trouve spécial Méditerranée pour découvrir ou redécouvrir les trésors des pays qui la compose. Un temps pour regarde la Corderie et le monde en jouant
La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Participez au cherche et trouve sur la Méditerranée Jeu Cherche et trouve
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