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Cherche et trouve Méditerranée, La Corderie, Marcq-en-Barœul

samedi 3 octobre 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul

Cherche et trouve Méditerranée, La Corderie, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
La Corderie
Adresse
56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul
Ville
59700 Marcq-en-Barœul
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Cherche et trouve Méditerranée Samedi 3 octobre, 10h00 La Corderie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Un cherche et trouve spécial Méditerranée pour découvrir ou redécouvrir les trésors des pays qui la compose. Un temps pour regarde la Corderie et le monde en jouant

La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Participez au cherche et trouve sur la Méditerranée Jeu Cherche et trouve

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