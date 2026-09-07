AGENDA · Marcq-en-Barœul
Thé à la menthe du bassin méditerranée, La Corderie, Marcq-en-Barœul
samedi 3 octobre 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul
Informations pratiques
Thé à la menthe du bassin méditerranée Samedi 3 octobre, 16h00 La Corderie Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Thé à la menthe
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