Thé à la menthe du bassin méditerranée, La Corderie, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Thé à la menthe du bassin méditerranée Samedi 3 octobre, 16h00 La Corderie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

Thé à la menthe

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