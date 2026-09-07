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Thé à la menthe du bassin méditerranée, La Corderie, Marcq-en-Barœul

samedi 3 octobre 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul

Thé à la menthe du bassin méditerranée, La Corderie, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
La Corderie
Adresse
56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul
Ville
59700 Marcq-en-Barœul
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Thé à la menthe du bassin méditerranée Samedi 3 octobre, 16h00 La Corderie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Thé à la menthe

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