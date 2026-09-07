AGENDA · Marcq-en-Barœul
Lecture parcours sensorielle autour de la Méditerranée, La Corderie, Marcq-en-Barœul
samedi 3 octobre 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul
Informations pratiques
Lecture parcours sensorielle autour de la Méditerranée Samedi 3 octobre, 18h00 La Corderie Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Venez découvrir tout au long d’un parcours la Méditerranée puis allongé dans un transat, bercé pour la lecture et les odeurs du sud
La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Lecture sensorielle autour de la Méditerranée Lecture Sens
canva
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