Lecture parcours sensorielle autour de la Méditerranée, La Corderie, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Lecture parcours sensorielle autour de la Méditerranée Samedi 3 octobre, 18h00 La Corderie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Venez découvrir tout au long d’un parcours la Méditerranée puis allongé dans un transat, bercé pour la lecture et les odeurs du sud

La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

Lecture sensorielle autour de la Méditerranée Lecture Sens

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