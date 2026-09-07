Vendredi sur Mer + Waterlily, Théâtre Charcot, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Vendredi sur Mer + Waterlily Jeudi 1 octobre, 20h00 Théâtre Charcot Nord

De 15 à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T22:30:00+02:00

Vendredi sur Mer a largement contribué à façonner une nouvelle pop francophone, reconnaissable à l’alchimie entre sa voix douce et ses mélodies entêtantes. Avec mélancolie et sincérité, elle évoque ses désirs comme ses failles, et ne cesse de surprendre en nous entraînant dans un univers singulier à chacun de ses projets.

Son premier album Premiers émois (2019) capturait l’innocence de l’adolescence à travers un style chanté-parlé devenu sa signature. Avec Métamorphose (2022), elle explorait des sonorités plus brutes, inspirées notamment de la techno. Son dernier album Malabar Princess (2025) marque un retour à des paysages qui lui sont chers – les montagnes – dans une œuvre nourrie de poésie et de doutes, reflet d’une artiste en quête d’authenticité.

En première partie découvrez Waterlily, une jeune artiste auteure compositrice interprète de chansons en français aux sonorités pop/folk. Quand elle chante, Waterlily projette son refuge, c’est là qu’elle écrit les autres, le monde, l’amour et ses couleurs. Son univers intime et à fleur de peau emprunte tant à Pomme et Emilie Simon qu’ à Boris Vian et Michel Gondry. Si le ventre se noue, si les fleurs brûlent ou que la pieuvre intérieure s’agite, Waterlily l’écrira dans ses chansons à la manière d’un journal intime.

Théâtre Charcot rue Charcot Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://shop.utick.net/?module=QUANTITY&q=514D344D-374E-8A83-26A5-548C005475AD&pos=CORDERIEMARCQ »}]

De la pop douce et mélancolique aux chansons à fleur de peau, Vendredi sur Mer et Waterlily vous invitent dans un univers intime, poétique et vibrant. Vendredi sur Mer Waterlily