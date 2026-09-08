Vol au dessus d’un nid de coucou, Cinéma Pont des arts, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Vol au dessus d’un nid de coucou Mardi 22 septembre, 14h00 Cinéma Pont des arts Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00

Cinéma Pont des arts place Paul Doumer, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France https://lepontdesarts-cinema.fr/

conférence de Pierre Jendrysiak dans le cadre de Play it again !