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Vol au dessus d’un nid de coucou, Cinéma Pont des arts, Marcq-en-Barœul

mardi 22 septembre 2026 · Cinéma Pont des arts · Marcq-en-Barœul

Vol au dessus d’un nid de coucou, Cinéma Pont des arts, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Cinéma Pont des arts
Adresse
place Paul Doumer, 59700 Marcq-en-Barœul
Ville
59700 Marcq-en-Barœul
Département
Nord

Vol au dessus d’un nid de coucou Mardi 22 septembre, 14h00 Cinéma Pont des arts Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00

Cinéma Pont des arts place Paul Doumer, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France https://lepontdesarts-cinema.fr/
conférence de Pierre Jendrysiak dans le cadre de Play it again !

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