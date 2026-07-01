CATCH IMPRO, Le SAX, Achères

Informations pratiques

CATCH IMPRO Samedi 30 janvier 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-30T20:30:00+01:00 – 2027-01-30T23:30:00+01:00

Fin : 2027-01-30T20:30:00+01:00 – 2027-01-30T23:30:00+01:00

Le Catch Impro c’est quoi ? C’est du théâtre, oui oui ! Mais improvisé ! La bande de catcheur·euses déjanté·es (en alternance Arnaud Joyet, Fabien Strobel, Jennie-Anne Walker, Virginie Gritten, Emmanuel Urbanet, Marion Billy…) est de retour pour enflammer le ring ! Encadré·es par un·e arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, les deux équipes de deux catcheur·euses improvisateur·ices s’affronteront dans un combat théâtral sans merci.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/catch-impro-15 »}]

Catch Impro théâtre d’impro & humour

DR