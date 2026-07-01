CATCH IMPRO, Le SAX, Achères
vendredi 2 avril 2027 · Le SAX · Achères
Informations pratiques
CATCH IMPRO Vendredi 2 avril 2027, 20h30 Le SAX Yvelines
Tarif Paillettes : 8 > 17 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-02T20:30:00+02:00 – 2027-04-02T23:30:00+02:00
Fin : 2027-04-02T20:30:00+02:00 – 2027-04-02T23:30:00+02:00
Le Catch Impro c’est quoi ? C’est du théâtre, oui oui ! Mais improvisé ! La bande de catcheur·euses déjanté·es (en alternance Arnaud Joyet, Fabien Strobel, Jennie-Anne Walker, Virginie Gritten, Emmanuel Urbanet, Marion Billy…) est de retour pour enflammer le ring ! Encadré·es par un·e arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, les deux équipes de deux catcheur·euses improvisateur·ices s’affronteront dans un combat théâtral sans merci.
Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/catch-impro-13 »}]
Catch Impro théâtre d’impro & humour
DR
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