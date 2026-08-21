CATHÉDRALE DE SAINT-OMER : UN LIVRE DÉDIÈ À SON HORLOGE, Cathédrale Notre-Dame, Saint-Omer

Informations pratiques

CATHÉDRALE DE SAINT-OMER : UN LIVRE DÉDIÈ À SON HORLOGE 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’HORLOGE DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-OMER SONNE DEPUIS LE MOYEN ÂGE

Son livre d’art

La cathédrale de Saint-Omer date du XIIè siécle.Mono tour et bien méconnue dans notre pays elle renferme pourtant des trésors inestimables, comme un Rubens, un Seghers, des grandes orgues de 1777 revues par Cavaillé coll, un labyrinthe, un cadran solaire de 1610 vous donnant l’heure, le jour et les heures italiennes, et bien d’autres choses à decouvrir.

Dans son transept nord, depuis 1386, il y a son horloge astronomique anormalement moins bien connue que celles de Beauvais, Strasbourg, Lyon, Bourges, Chartres, etc.

Et s’il y a 90000 pièces à Beauvais pour 58 cadrans et une soixantaine d’automates, 30 000 pièces à Besançon pour 128 informations, celle de Saint-Omer vous délivre 25 informations pour 25 pièces y compris celle de son remontage!!!

Quelle imagination et économie de moyen !

Nous venons de lui clore la rédaction d’un livre d’art collectif de 350 pages avec plus de 600 photos et dessins.

Vous pourrez voir dans ce livre, son histoire, sa façade, son cadran, sa mécanique, ses différents mouvements astronomiques, etc.

En cours d’impression, compte tenu de son jaspage en photo et des textes en or de sa couverture nous devrions le recevoir fin août.

Au cours des journées du patrimoine 2026 les Amis de la cathédrale de Saint-Omer, ses trois conservateurs et son conservateur émérite seront là pour vous accueillir, vous expliquer l’horloge, répondre à toutes vos questions et vous poropser d’acquerir ce livre d’art.

Venez nombreux et en période de fortes chaleur ou de canicule c’est un endroit ou il fait bon rester.

Cathédrale Notre-Dame 5 enclos Notre-Dame, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321980851 https://www.cathedrale-saint-omer.com Unique cathédrale gothique de la région Nord-Pas-de-Calais, la cathédrale Notre-Dame abrite un mobilier riche et varié dont la plupart des objets sont classés ou inscrits. Le fameux tableau de Rubens représentant la descente de croix en est un très bel exemple. Considérée comme la plus belle église médiévale de la région, elle fut à l’origine fondée par Omer au VIIe siècle puis fut promue cathédrale en 1561 suite à la destruction de Thérouanne par Charles Quint.

L’HORLOGE DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-OMER SONNE DEPUIS LE MOYEN ÂGE

amis de la cathédrale de saint-Omer ©