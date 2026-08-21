Visite guidée de la station d’épuration de la CAPSO à Saint-Omer, station d’épuration de la CAPSO à Saint-Omer, saint-omer

Informations pratiques

Visite guidée de la station d’épuration de la CAPSO à Saint-Omer Samedi 19 septembre, 09h00, 11h30 station d’épuration de la CAPSO à Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Savez-vous où sont traitées les eaux usées des communes de Arques, Blendecques, Racquinghem ou Campagne-les-Wardrecques?

Sur une station d’épuration située à Saint-Omer et vers laquelle convergent les eaux usées acheminées par plusieurs dizaines de kilomètres de réseau.

Lors de votre visite guidée, vous découvrirez comment cet imposant équipement permet de préserver le milieu naturel.

station d’épuration de la CAPSO à Saint-Omer 19 avenue de l’Europe, Saint-Omer saint-omer 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/kraa7w »}]

Savez-vous où sont traitées les eaux usées des communes de Arques, Blendecques, Racquinghem ou Campagne-les-Wardrecques?

©Veolia