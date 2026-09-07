EXPOSITION : LES MONDES ENGLOUTIS : L’ATLANTIDE ET SES AVATARS, Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Saint-Omer

Informations pratiques

EXPOSITION : LES MONDES ENGLOUTIS : L’ATLANTIDE ET SES AVATARS 19 et 20 septembre Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Atlantide et ses avatars vous plongent dans le mythe de la cité idéale de Platon, entre utopie perdue, chute des sociétés et inspiration majeure de la culture actuelle.

Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer 40 Rue Gambetta, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374182100 https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

L’Atlantide et ses avatars vous plongent dans le mythe de la cité idéale de Platon, entre utopie perdue, chute des sociétés et inspiration majeure de la culture actuelle.

©BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER