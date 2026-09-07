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EXPOSITION : LES MONDES ENGLOUTIS : L’ATLANTIDE ET SES AVATARS, Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Saint-Omer

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque et archives d'agglomération du Pays de Saint-Omer · Saint-Omer

EXPOSITION : LES MONDES ENGLOUTIS : L’ATLANTIDE ET SES AVATARS, Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Saint-Omer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque et archives d'agglomération du Pays de Saint-Omer
Adresse
40 Rue Gambetta, 62500 Saint-Omer, France
Ville
62500 Saint-Omer
Département
Pas-de-Calais

EXPOSITION : LES MONDES ENGLOUTIS : L’ATLANTIDE ET SES AVATARS 19 et 20 septembre Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Atlantide et ses avatars vous plongent dans le mythe de la cité idéale de Platon, entre utopie perdue, chute des sociétés et inspiration majeure de la culture actuelle.

Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer 40 Rue Gambetta, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374182100 https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
L’Atlantide et ses avatars vous plongent dans le mythe de la cité idéale de Platon, entre utopie perdue, chute des sociétés et inspiration majeure de la culture actuelle.

©BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER

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