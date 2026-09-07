EXPOSITION : LES MONDES ENGLOUTIS : L’ATLANTIDE ET SES AVATARS, Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Saint-Omer
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque et archives d'agglomération du Pays de Saint-Omer · Saint-Omer
Informations pratiques
EXPOSITION : LES MONDES ENGLOUTIS : L’ATLANTIDE ET SES AVATARS 19 et 20 septembre Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’Atlantide et ses avatars vous plongent dans le mythe de la cité idéale de Platon, entre utopie perdue, chute des sociétés et inspiration majeure de la culture actuelle.
Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer 40 Rue Gambetta, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374182100 https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
L’Atlantide et ses avatars vous plongent dans le mythe de la cité idéale de Platon, entre utopie perdue, chute des sociétés et inspiration majeure de la culture actuelle.
©BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER
À voir aussi à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
- IMPROMPTUS MUSICAUX : ACTE SIX, Théâtre La Barcarolle – Le Moulin à Café, Saint-Omer 18 septembre 2026
- Visite guidée : cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer, Cathédrale Notre-Dame, Saint-Omer 18 septembre 2026
- EVÉNEMENT : LA MACHINE À RÊVER, Théâtre La Barcarolle – Le Moulin à Café, Saint-Omer 18 septembre 2026
- Visite guidée de la station d’épuration de la CAPSO à Saint-Omer, station d’épuration de la CAPSO à Saint-Omer, saint-omer 19 septembre 2026
- PRÉSENTATION DE DOCUMENTS : ARCHIVES EN DANGER ?, Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Saint-Omer 19 septembre 2026