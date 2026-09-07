EVÉNEMENT : LA MACHINE À RÊVER, Théâtre La Barcarolle – Le Moulin à Café, Saint-Omer

Informations pratiques

EVÉNEMENT : LA MACHINE À RÊVER Vendredi 18 septembre, 20h00 Théâtre La Barcarolle – Le Moulin à Café Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:15:00+02:00

La Barcarolle ouvre les portes de sa Machine à rêver et vous invite à embarquer pour une soirée où théâtre, musique et images lèveront le voile sur les spectacles, les artistes et les grands rendez-vous de la saison 2026-2027. Le voyage commence !

Théâtre La Barcarolle – Le Moulin à Café Place du Maréchal Foch, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33321889480 https://www.labarcarolle.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.labarcarolle.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.21.88.94.80 »}] Le théâtre de Saint-Omer cesse d’accueillir des spectacles en 1973 et il faut attendre les années 2000 pour voir émerger l’esquisse de sa réouverture. Le déménagement des services municipaux dans l’ancien hôpital Saint-Louis en 2007 permet en effet de consacrer entièrement l’hôtel de ville à l’activité théâtrale. Depuis le 11 janvier 2019, la scène du théâtre est de nouveau investie. Le nouvel équipement est baptisé « le Moulin à café », en référence au surnom donné à l’hôtel de ville depuis bien longtemps. Il est aujourd’hui investi par la Barcarolle-Spectacle vivant Audomarois, l’établissement Public de Coopération Culturelle ayant en charge sa gestion et sa programmation.

La Barcarolle ouvre les portes de sa Machine à rêver et vous invite à embarquer pour une soirée où théâtre, musique et images lèveront le voile sur les spectacles, les artistes et les grands de la Le…