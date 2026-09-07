JOURNÉE FESTIVE : POP CORN : LA FÊTE QUI CHANGE LE MONDE, jardin public Saint-Omer, Saint-Omer

Informations pratiques

JOURNÉE FESTIVE : POP CORN : LA FÊTE QUI CHANGE LE MONDE Samedi 19 septembre, 10h00 jardin public Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Une journée festive autour de l’économie sociale et solidaire avec stands, animations culturelles, troc aux plantes, jeux, concerts, scène ouverte et de nombreuses découvertes pour tous.

jardin public Saint-Omer Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Une journée festive autour de l’économie sociale et solidaire avec stands, animations culturelles, troc aux plantes, jeux, concerts, scène ouverte et de nombreuses découvertes pour tous.

©Association Galilée