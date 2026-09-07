EXPOSITION : REGARDS CROISÉS SUR SAINT-OMER, La Motte castrale, Saint-Omer

Informations pratiques

EXPOSITION : REGARDS CROISÉS SUR SAINT-OMER 19 et 20 septembre La Motte castrale Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Micha Kovalkov, artiste-peintre, transpose sur la toile et le papier l’émotion née de sa rencontre avec l’ancienne ville, son cadre de vie, son étonnante architecture. Philippe Ferey, un photographe et blogueur, propose de redécouvrir les endroits connus ou disparus de la ville de Saint-Omer à travers un choix de reproductions d’anciennes cartes postales et photographies.

La Motte castrale 1 bis Place Sithieu – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 98 08 51 http://www.tourisme-saintomer.com A deux pas de la cathédrale de Saint-Omer s’éleva vers l’an mil une motte châtelaine. Il reste aujourd’hui une levée de terre, tandis que le château médiéval a laissé place à une prison bâtie en 1762 par les ingénieurs militaires du roi pour le baillage. Un site unique. Accessible par la gare (ligne Lille-Calais) et la route : (D928) de Lille, (D300) de Dunkerque, (A26-E15) de Calais, Béthune, Lens, Arras, (N42) de Boulogne-sur-Mer

Micha Kovalkov, artiste-peintre, transpose sur la toile et le papier l’émotion née de sa rencontre avec l’ancienne ville, son cadre de vie, son étonnante architecture. Philippe Ferey, un photographe…

©Micha Kovalkov