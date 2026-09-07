Visite guidée : cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer, Cathédrale Notre-Dame, Saint-Omer

Informations pratiques

Visite guidée : cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer 18 et 19 septembre Cathédrale Notre-Dame Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Les Amis de la cathédrale vous proposent une visite guidée mettant en lumière les oeuvres d’art et du mobilier liturgique récemment restaurés ainsi que celles dont la restauration est prévue dans les prochaines années.

Cathédrale Notre-Dame 5 enclos Notre-Dame, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321980851 https://www.cathedrale-saint-omer.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 98 08 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-saintomer.com/billetterie/ »}] Unique cathédrale gothique de la région Nord-Pas-de-Calais, la cathédrale Notre-Dame abrite un mobilier riche et varié dont la plupart des objets sont classés ou inscrits. Le fameux tableau de Rubens représentant la descente de croix en est un très bel exemple. Considérée comme la plus belle église médiévale de la région, elle fut à l’origine fondée par Omer au VIIe siècle puis fut promue cathédrale en 1561 suite à la destruction de Thérouanne par Charles Quint.

Les Amis de la cathédrale vous proposent une visite guidée mettant en lumière les oeuvres d’art et du mobilier liturgique récemment restaurés ainsi que celles dont la restauration est prévue dans les…

©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine