PRÉSENTATION DE DOCUMENTS : ARCHIVES EN DANGER ?, Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Saint-Omer
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque et archives d'agglomération du Pays de Saint-Omer · Saint-Omer
Informations pratiques
PRÉSENTATION DE DOCUMENTS : ARCHIVES EN DANGER ? 19 et 20 septembre Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir des documents d’archives liés au patrimoine en péril. Échangez avec un archiviste sur les risques de dégradation et les missions de préservation de ces témoins fragiles de notre histoire.
Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer 40 Rue Gambetta, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374182100 https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
Venez découvrir des documents d’archives liés au patrimoine en péril. Échangez avec un archiviste sur les risques de dégradation et les missions de préservation de ces témoins fragiles de notre…
©BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER
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