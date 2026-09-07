IMPROMPTUS MUSICAUX : ACTE SIX, Théâtre La Barcarolle – Le Moulin à Café, Saint-Omer

Informations pratiques

IMPROMPTUS MUSICAUX : ACTE SIX 18 et 19 septembre Théâtre La Barcarolle – Le Moulin à Café Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:45:00+02:00 – 2026-09-18T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Les visiteurs pourront entendre les artistes d’Acte Six pour une parenthèse musicale au théâtre à l’italienne.

Théâtre La Barcarolle – Le Moulin à Café Place du Maréchal Foch, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33321889480 https://www.labarcarolle.org Le théâtre de Saint-Omer cesse d’accueillir des spectacles en 1973 et il faut attendre les années 2000 pour voir émerger l’esquisse de sa réouverture. Le déménagement des services municipaux dans l’ancien hôpital Saint-Louis en 2007 permet en effet de consacrer entièrement l’hôtel de ville à l’activité théâtrale. Depuis le 11 janvier 2019, la scène du théâtre est de nouveau investie. Le nouvel équipement est baptisé « le Moulin à café », en référence au surnom donné à l’hôtel de ville depuis bien longtemps. Il est aujourd’hui investi par la Barcarolle-Spectacle vivant Audomarois, l’établissement Public de Coopération Culturelle ayant en charge sa gestion et sa programmation.

Les visiteurs pourront entendre les artistes d’Acte Six pour une parenthèse musicale au théâtre à l’italienne.