Cathédrale Notre-Dame du Puy, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse
dimanche 20 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame du Puy · Grasse
Informations pratiques
Cathédrale Notre-Dame du Puy Dimanche 20 septembre, 13h00 Cathédrale Notre-Dame du Puy Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez la cathédrale de Grasse et découvrez son architecture du XIIIe siècle et ses oeuvres de d’art.
Cathédrale Notre-Dame du Puy Place du Petit Puy, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493361103 https://paroisse-grasse.fr Parking Honoré Cresp. Gare routière située en centre ville. Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette la « farandole ».
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© Ville de Grasse
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