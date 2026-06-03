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Catherine Lamic présente son dernier livre Martel

Catherine Lamic présente son dernier livre Martel

Catherine Lamic présente son dernier livre Martel samedi 4 juillet 2026.

Adresse : palais de la raymondie

Ville : 46600 Martel

Département : Lot

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Martel

Catherine Lamic présente son dernier livre

palais de la raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Dans Battantes !, l'autrice a voulu donner la parole aux femmes nées dans l'entre-deux-guerres qui avaient un métier ou une destinée particulière

Dans Battantes !, l'autrice a voulu donner la parole aux femmes nées dans l'entre-deux-guerres qui avaient un métier ou une destinée particulière. Percutants, sensibles, légèrement coquins parfois, ces portraits sont bâtis à plusieurs voix

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palais de la raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 72 93 04 35 

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English :

In Battantes! the author wanted to give a voice to women born between the wars who had a particular profession or destiny

L’événement Catherine Lamic présente son dernier livre Martel a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne

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