Catherine Lamic présente son dernier livre Martel
Catherine Lamic présente son dernier livre Martel samedi 4 juillet 2026.
Martel
Catherine Lamic présente son dernier livre
palais de la raymondie Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Dans Battantes !, l'autrice a voulu donner la parole aux femmes nées dans l'entre-deux-guerres qui avaient un métier ou une destinée particulière
Dans Battantes !, l'autrice a voulu donner la parole aux femmes nées dans l'entre-deux-guerres qui avaient un métier ou une destinée particulière. Percutants, sensibles, légèrement coquins parfois, ces portraits sont bâtis à plusieurs voix
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palais de la raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 72 93 04 35
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English :
In Battantes! the author wanted to give a voice to women born between the wars who had a particular profession or destiny
L’événement Catherine Lamic présente son dernier livre Martel a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne
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