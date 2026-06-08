L’ANTIDOTE exposition le Balthazar de Bernardo Soares Atelier C7 Martel

Martel

L’ANTIDOTE exposition le Balthazar de Bernardo Soares

Atelier C7 111 route de la Dordogne Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le collectif Bernardo Soares présente une fable en plusieurs actes, dont le dernier, la post-face, est représenté ici

Le collectif Bernardo Soares présente une fable en plusieurs actes, dont le dernier, la post-face, est représenté ici. Sous la forme d'une installation, elle marque une pause dans un évènement passé ou sur le point de se dérouler

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Atelier C7 111 route de la Dordogne Martel 46600 Lot Occitanie

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English :

The Bernardo Soares collective presents a fable in several acts, the last of which, the afterword, is shown here

L’événement L’ANTIDOTE exposition le Balthazar de Bernardo Soares Martel a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne