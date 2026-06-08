Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’ANTIDOTE exposition le Balthazar de Bernardo Soares Atelier C7 Martel

L’ANTIDOTE exposition le Balthazar de Bernardo Soares Atelier C7 Martel

L’ANTIDOTE exposition le Balthazar de Bernardo Soares Atelier C7 Martel samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Atelier C7

Adresse : 111 route de la Dordogne

Ville : 46600 Martel

Département : Lot

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Martel

L’ANTIDOTE exposition le Balthazar de Bernardo Soares

Atelier C7 111 route de la Dordogne Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Le collectif Bernardo Soares présente une fable en plusieurs actes, dont le dernier, la post-face, est représenté ici

Le collectif Bernardo Soares présente une fable en plusieurs actes, dont le dernier, la post-face, est représenté ici. Sous la forme d'une installation, elle marque une pause dans un évènement passé ou sur le point de se dérouler

  .

Atelier C7 111 route de la Dordogne Martel 46600 Lot Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bernardo Soares collective presents a fable in several acts, the last of which, the afterword, is shown here

L’événement L’ANTIDOTE exposition le Balthazar de Bernardo Soares Martel a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne

À voir aussi à Martel (Lot)