Festival de la bande dessinée 34ème Edition Sous la Halle Martel

Festival de la bande dessinée 34ème Edition

Sous la Halle Palais de la Raymondie Martel Lot

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

La 34ème édition du Festival de BD de Martel c'est 25 auteurs présents au festival. Rencontres d'auteurs, dédicaces, expos, vente d'albums, ateliers dessin et coloriage de la fresque 4réalisée par Mopi . Tout public.

Sous la Halle Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie presidentbdmartel46@gmail.com

English :

The 34th edition of the Festival de BD de Martel is 25 authors present at the festival

L’événement Festival de la bande dessinée 34ème Edition Martel a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Vallée de la Dordogne