Festival de la bande dessinée 34ème Edition Sous la Halle Martel
Festival de la bande dessinée 34ème Edition Sous la Halle Martel dimanche 19 juillet 2026.
Festival de la bande dessinée 34ème Edition
Sous la Halle Palais de la Raymondie Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
La 34ème édition du Festival de BD de Martel c'est 25 auteurs présents au festival
La 34ème édition du Festival de BD de Martel c'est 25 auteurs présents au festival. Rencontres d'auteurs, dédicaces, expos, vente d'albums, ateliers dessin et coloriage de la fresque 4réalisée par Mopi . Tout public.
.
Sous la Halle Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie presidentbdmartel46@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 34th edition of the Festival de BD de Martel is 25 authors present at the festival
L’événement Festival de la bande dessinée 34ème Edition Martel a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Vallée de la Dordogne