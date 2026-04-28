Exposition Contre Vents et Marées de Françoise Legendre Martel
Exposition Contre Vents et Marées de Françoise Legendre Martel vendredi 5 juin 2026.
Martel
Exposition Contre Vents et Marées de Françoise Legendre
Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Installée depuis 2014 à Martel, Françoise Legendre est une artiste peintre aquarelliste reconnue localement, dont le travail s’inscrit dans une relation intime avec les paysages et les lieux qu’elle habite
Peindre, pour elle, est moins une technique qu’un chemin plus de trente ans de pratique nourrissent une œuvre sensible, construite au fil de ses déplacements et de ses ancrages
Cette année, elle vous emmène "Contre Vents et Marées"…
Parmi une quarantaine d’aquarelles, toujours inspirées par le Haut Quercy, vous découvrirez les dernières de l’hiver…
Installée depuis 2014 à Martel, Françoise Legendre est une artiste peintre aquarelliste reconnue localement, dont le travail s’inscrit dans une relation intime avec les paysages et les lieux qu’elle habite
Peindre, pour elle, est moins une technique qu’un chemin plus de trente ans de pratique nourrissent une œuvre sensible, construite au fil de ses déplacements et de ses ancrages
Cette année, elle vous emmène "Contre Vents et Marées"…
Parmi une quarantaine d’aquarelles, toujours inspirées par le Haut Quercy, vous découvrirez les dernières de l’hiver…
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Martel 46600 Lot Occitanie
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English :
Installed in Martel since 2014, Françoise Legendre is a locally-recognized watercolor painter, whose work is rooted in an intimate relationship with the landscapes and places she inhabits
Painting, for her, is less a technique than a path: more than thirty years of practice nourish a sensitive ?uvre, built over the course of her travels and anchorings
This year, she takes you "Contre Vents et Marées"…
Among some forty watercolors, always inspired by the Haut Quercy region, you’ll discover the last of the winter…
L’événement Exposition Contre Vents et Marées de Françoise Legendre Martel a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée de la Dordogne
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