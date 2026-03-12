Exposition Sensations

321 Rue Droite Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Flot-lou, artiste peintre, Florence Delmas, céramiste, et Sandra Boyer, dessinatrice, vous proposent de découvrir leurs œuvres qui traduisent en couleurs et en formes les sensations rendre visible l'invisible

Flot-lou, artiste peintre, Florence Delmas, céramiste, et Sandra Boyer, dessinatrice, vous proposent de découvrir leurs œuvres qui traduisent en couleurs et en formes les sensations rendre visible l'invisible

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321 Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93

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English :

Flot-lou, painter, Florence Delmas, ceramist, and Sandra Boyer, draughtswoman, invite you to discover their works that translate sensations into color and form: making the invisible visible

L’événement Exposition Sensations Martel a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne