Exposition Sensations Martel
Exposition Sensations Martel lundi 1 juin 2026.
Exposition Sensations
321 Rue Droite Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Flot-lou, artiste peintre, Florence Delmas, céramiste, et Sandra Boyer, dessinatrice, vous proposent de découvrir leurs œuvres qui traduisent en couleurs et en formes les sensations rendre visible l'invisible
Flot-lou, artiste peintre, Florence Delmas, céramiste, et Sandra Boyer, dessinatrice, vous proposent de découvrir leurs œuvres qui traduisent en couleurs et en formes les sensations rendre visible l'invisible
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321 Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93
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English :
Flot-lou, painter, Florence Delmas, ceramist, and Sandra Boyer, draughtswoman, invite you to discover their works that translate sensations into color and form: making the invisible visible
L’événement Exposition Sensations Martel a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne