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Vide-greniers et brocante à Martel Martel

Vide-greniers et brocante à Martel Martel

Vide-greniers et brocante à Martel Martel dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Avenue de Nassogne

Ville : 46600 Martel

Département : Lot

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Martel

Vide-greniers et brocante à Martel

Avenue de Nassogne Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Le comité de jumelage Martel-Nassogne organise son vide-greniers et sa brocante.

Venez chiner ou vendre les objets dont vous n'avez plus l'utilité!

Buvette et restauration sur place

Le comité de jumelage Martel-Nassogne organise son vide-greniers et sa brocante.

Venez chiner ou vendre les objets dont vous n'avez plus l'utilité!

Buvette et restauration sur place

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Avenue de Nassogne Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 51 89 63 70  comitejumelagemartel@yahoo.fr

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English :

The Martel-Nassogne twinning committee is organizing its garage sale and flea market.

Come bargain hunting or sell items you no longer have a use for!

Beverage and catering on site

L’événement Vide-greniers et brocante à Martel Martel a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée de la Dordogne

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