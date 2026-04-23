Vide-greniers et brocante à Martel Martel
Vide-greniers et brocante à Martel Martel dimanche 21 juin 2026.
Martel
Vide-greniers et brocante à Martel
Avenue de Nassogne Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le comité de jumelage Martel-Nassogne organise son vide-greniers et sa brocante.
Venez chiner ou vendre les objets dont vous n'avez plus l'utilité!
Buvette et restauration sur place
Le comité de jumelage Martel-Nassogne organise son vide-greniers et sa brocante.
Venez chiner ou vendre les objets dont vous n'avez plus l'utilité!
Buvette et restauration sur place
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Avenue de Nassogne Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 51 89 63 70 comitejumelagemartel@yahoo.fr
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English :
The Martel-Nassogne twinning committee is organizing its garage sale and flea market.
Come bargain hunting or sell items you no longer have a use for!
Beverage and catering on site
L’événement Vide-greniers et brocante à Martel Martel a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée de la Dordogne
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