Fête de la lavande à Martel

Martel Lot

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

2026-06-20

Martel," Villes aux sept Tours" et l'association "Causse Loisirs Culture" organisent la 7ème édition de la fête de la lavande de Martel et ce depuis 2018 pour faire revivre la lavande du Quercy

Martel," Villes aux sept Tours" et l'association "Causse Loisirs Culture" organisent la 7ème édition de la fête de la lavande de Martel et ce depuis 2018 pour faire revivre la lavande du Quercy. C'est ainsi que la villa et ses environs ont vu s'installer de nouveaux lavandiculteurs. La culture de la lavande sur le Causse fût particulièrement développée dans cette région du Sud-ouest. Initiée par un cadurcien en 1929, elle atteignit son apogée dans les années 1950 et 1960. On y recensa jusqu'à 200 exploitations lavandicoles sur Martel et le Causse et représentait 10% de la production nationale des huiles essentielles de lavande officinale. En dépit d'une altitude moyenne " non adaptée", la nature du sol calcaire du Quercy permet d'obtenir une essence de lavande de bonne qualité. Pour preuve, les parfumeurs de Grasse, longtemps réfractaires à l'idée d'acheter la production locale, s'y sont finalement installés Les plus anciens vous raconteront que Martel fleurait bon la lavande durant les périodes de distillation, l'eau de lavande qui sortait de l'alambic était déversée dans les rues du village et s'écoulait depuis la distillerie jusqu'au monument aux Morts. Les femmes venaient y remplir des bassines pour y laver le linge. Buvette et petite restauration à base de plantes et de produits locaux sur place.

clc.martel@gmail.com

English :

Martel," Villes aux sept Tours" and the "association Causse Loisirs Culture" have been organizing the 7th edition of the Martel lavender festival since 2018 to revive Quercy lavender

