Martel

Se glisser dans le réel

Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Spectacle de magie et de poésie

Spectacle de magie et de poésie

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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie

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English :

Magic and poetry show

L’événement Se glisser dans le réel Martel a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Vallée de la Dordogne