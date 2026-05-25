Se glisser dans le réel Martel
Se glisser dans le réel Martel samedi 6 juin 2026.
Martel
Se glisser dans le réel
Palais de la Raymondie Martel Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Spectacle de magie et de poésie
Spectacle de magie et de poésie
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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie
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English :
Magic and poetry show
L’événement Se glisser dans le réel Martel a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Vallée de la Dordogne
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