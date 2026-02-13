Fête de la musique à Martel Martel

Fête de la musique à Martel

Halle Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

2026-06-21

La ville de Martel célèbre la Fête de la musique avec une soirée éclectique mêlant concerts, spectacles et animations dans une ambiance festive sous la halle Organisé pas l'association des commerçants de Martel, Blue Line et l'association l'Arcadia

Halle Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 31 53 54 36

The town of Martel celebrates the Fête de la musique with an eclectic evening of concerts, shows and entertainment in a festive atmosphere under the covered market Organized by the Martel Merchants Association, Blue Line and the Arcadia Association

