Conférence Néandertal et le monde animal

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Marylène Patou-Mathis, directrice de recherche au CNRS, a révolutionné la vision de Néandertal

Marylène Patou-Mathis, directrice de recherche au CNRS, a révolutionné la vision de Néandertal. Elle nous parle aujourd'hui du monde animal qui l'accompagnait qui n'était pas seulement bon à manger mais aussi

bon à penser

Dans la salle Duguesclin du Palais, accès par la cour intérieure

Sur réservation, verre de l'amitié offert

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Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 84 07 60 24

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English :

Marylène Patou-Mathis, director of research at the CNRS, has revolutionized the way we see Neanderthal history

L’événement Conférence Néandertal et le monde animal Martel a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Dordogne