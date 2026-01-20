Conférence Néandertal et le monde animal Martel
Conférence Néandertal et le monde animal Martel samedi 27 juin 2026.
Conférence Néandertal et le monde animal
Martel Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Marylène Patou-Mathis, directrice de recherche au CNRS, a révolutionné la vision de Néandertal
Marylène Patou-Mathis, directrice de recherche au CNRS, a révolutionné la vision de Néandertal. Elle nous parle aujourd'hui du monde animal qui l'accompagnait qui n'était pas seulement bon à manger mais aussi
bon à penser
Dans la salle Duguesclin du Palais, accès par la cour intérieure
Sur réservation, verre de l'amitié offert
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Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 84 07 60 24
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English :
Marylène Patou-Mathis, director of research at the CNRS, has revolutionized the way we see Neanderthal history
L’événement Conférence Néandertal et le monde animal Martel a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Dordogne